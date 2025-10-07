PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Buntmetall

Altenburg (ots)

Lucka. Im Zeitraum vom 02.102025, 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein Fallrohr aus Kupfer von einem Gebäude eines Supermarktes im Breithainer Weg. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0259937/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 09:24

    LPI-G: Betrugsdelikt

    Gera (ots) - Gera. Am 02.10.2025 zeigte ein 78-Jährigen ein Betrugsdelikt zu seinem Nachteil an. Nachdem dieser im Internet über eine vermeintlich geheime Anlagemöglichkeit las, kontaktierte dieser das falsche Unternehmen selbstständig. Bislang unbekannte Täter animierten den 78-Jährigen über einen längeren Zeitraum immer wieder Geldbeträge zu überweisen, um die versprochenen Geldgewinne zu erhalten. Um diesen Anforderungen nachzukommen, eröffnete der Geschädigte ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:21

    LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeug

    Greiz (ots) - Greiz. Am 05.10.2025 parkte eine 50-jährige Frau ihren PKW in der Kleingartenanlage Hermann-Löhns in Greiz ab und vergaß diesen zu verschließen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte dies und entwendete aus dem PKW die Handtasche der Frau mit Portmonais samt diverser Geldkarten und Bargeld. Ebenfalls entwendete der Täter ein Mobiltelefon, welches geortet werden konnte. Die informierte Polizei nahm unmittelbar die Suche auf und konnte in der Gartenanlage ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:21

    LPI-G: Übergriff durch Unbekannte

    Gera (ots) - Gera. Am 05.10.2025 kam es gegen 0:05 Uhr in der Altenburger Straße zu einem Übergriff auf einen 40-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen traten zwei bislang unbekannte Männer von hinten an den Geschädigten heran. Einer der Täter hielt den 40-Jährigen fest, während die zweite Person die Taschen des Geschädigten durchsuchte und mehrere persönliche Gegenstände entwendete. Anschließend flüchteten die beiden Täter unerkannt. Der Geschädigte verblieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren