LPI-G: Diebstahl von Buntmetall
Altenburg (ots)
Lucka. Im Zeitraum vom 02.102025, 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein Fallrohr aus Kupfer von einem Gebäude eines Supermarktes im Breithainer Weg. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0259937/2025) (SR)
