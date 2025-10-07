Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 06.102025 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger PKW Fahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Läwitz und Förthen, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Der Mann wich dem Reh aus und fuhr in einen Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht, der Sachschaden am Fahrzeug jedoch ist im unteren 5-stelligen Bereich. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell