PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 06.102025 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger PKW Fahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Läwitz und Förthen, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Der Mann wich dem Reh aus und fuhr in einen Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht, der Sachschaden am Fahrzeug jedoch ist im unteren 5-stelligen Bereich. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:15

    LPI-G: Diebstahl aus Krankenhaus

    Greiz (ots) - Greiz. Zwischen dem 02.10.2025 und dem 06.10.2025 stahl ein unbekannter Täter aus der Poliklinikbereich im Greizer Krankenhaus einen PC Monitor. Der Schaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:14

    LPI-G: Diebstahl von Buntmetall

    Altenburg (ots) - Lucka. Im Zeitraum vom 02.102025, 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein Fallrohr aus Kupfer von einem Gebäude eines Supermarktes im Breithainer Weg. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 471 - 0 zu melden. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:24

    LPI-G: Betrugsdelikt

    Gera (ots) - Gera. Am 02.10.2025 zeigte ein 78-Jährigen ein Betrugsdelikt zu seinem Nachteil an. Nachdem dieser im Internet über eine vermeintlich geheime Anlagemöglichkeit las, kontaktierte dieser das falsche Unternehmen selbstständig. Bislang unbekannte Täter animierten den 78-Jährigen über einen längeren Zeitraum immer wieder Geldbeträge zu überweisen, um die versprochenen Geldgewinne zu erhalten. Um diesen Anforderungen nachzukommen, eröffnete der Geschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren