Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch aus Gartenanlage

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 02.10.2025, 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 09:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zugang zu einer Gartenparzelle aus einer Gartenanlage in der Spinozastraße. Anschließend entwendete dieser eine Trennwand im Wert eines mittleren zweistelligen Bereiches. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zu einem möglichen Täter vor, sodass Zeugen gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0261017/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

