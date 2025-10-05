Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim/Heiligenberg: Personensuche mit Polizeihubschrauber, Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich Heiligenberg / Heidelberg nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund befinden sich hier im Einsatz. Vermisst wird ein 60-jährigen Mann, der mit einer grauen Sporthose, dunkelblauem Kapuzenpullover, schwarzer ärmelloser Weste und dunkelblauen Sport-Trekkingschuhen bekleidet ist. Der Herr ist zu Fuß unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon oder beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/45690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell