POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis BAB6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB5, auf Höhe Sandhausen, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Richtungsfahrbahn musste aufgrund der verunfallten Fahrzeuge gesperrt werden. Der Verkehr wird zeitnah über den Standstreifen vorbeigeleitet. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

