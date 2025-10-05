PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Sinsheim: Körperverletzung in Diskothek - Mitarbeiterin leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es in Sinsheim, Neulandstraße in einer dort befindlichen Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einer Mitarbeiterin der Garderobe.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-Jährige seine Jacke aus der Garderobe holen, obwohl er keine Wertmarke für die Abholung seiner Jacke vorweisen konnte. Als die Mitarbeiterin ihn darauf hinwies, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann der 27-Jährigen mit der Hand gegen den Arm, um an seine Jacke zu gelangen.

Der Sicherheitsdienst schritt sofort ein und führte den jungen Mann aus dem Garderobenbereich. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Schmerzen am rechten Arm.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vor Ort kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Polizei Sinsheim hat gegen den 22-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 04.10.2025 – 22:01

    POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 2

    Mannheim (ots) - Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:40

    POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 1

    Mannheim (ots) - Derzeit kommt es in der Innenstadt von Mannheim zu einem größeren Polizeineinsatz. In diesem Zusammenhang finden größere Fahndungsmaßnahmen statt, weshalb es auch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum ...

    mehr
