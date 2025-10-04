PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es in der Innenstadt von Mannheim zu einem größeren Polizeineinsatz. In diesem Zusammenhang finden größere Fahndungsmaßnahmen statt, weshalb es auch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

