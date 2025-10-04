Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit einer Litfaßsäule

Wiesloch (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, wollte eine Streife des Polizeirevieres Wiesloch einen BMW-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, welcher im Bereich der Alten Bahnhofstraße mit nicht angepasster Geschwindigkeit aufgefallen war. Noch bevor dieser zum Anhalten aufgefordert werden konnte, kam dieser, wohl aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, beim Abbiegen von der Klingenbruchstraße in den Wingertsbuckel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Litfaßsäule. Der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten bei dem 43-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Er musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der nicht mehr fahrbereite BMW musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden, insbesondere an der Litfaßsäule, ist noch unbekannt.

