Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Nachbarschaftsstreit eskaliert - zwei Personen verletzt

Leimen (ots)

Ein 26-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses fühlte sich durch die lautstarken Diskussionen seiner Nachbarn im oberen Appartement derart gestört, dass er diese zur Rede stellen wollte. Offenbar um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen, begab er sich nach oben und führte dabei eine kleine Spaltaxt mit.

Der 19-jährige Nachbar wollte diese Situation wiederum nicht unbeantwortet lassen und begab sich im Anschluss mit einem Jagdmesser, mit einer Klingenlänge von 22 Zentimetern, in das Erdgeschoss, um den 26-Jährigen zur Rede zu stellen. Der 26-Jährige zog sich daraufhin zurück in seine Wohnung. Daraufhin stach der 19-Jährige insgesamt dreimal in die Wohnungstüre.

Nachdem kurzzeitig Ruhe einkehrte, schaute der 26-Jährige ins Treppenhaus, um die Lage zu überblicken. Dies nutzte der 19-Jährige, um Pfefferspray einzusetzen, wodurch der 26-Jährige sowie sein Vater verletzt wurden.

Vor Ort konnten alle Beteiligten angetroffen und die Lage durch die Beamten des Polizeireviers Wiesloch beruhigt werden. Die Spaltaxt sowie das Messer wurden sichergestellt. Der entstandene Schaden an der Wohnungstüre muss noch geprüft werden.

Der Polizeiposten Leimen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell