Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht - Tatverdächtiger unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, verursachte ein Fahrer eines lilafarbenen Kleinkraftrads in der Pumpwerkstraße einen Unfall mit einem geparkten Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung meldete sich der Zeuge erneut und teilte mit, den Tatverdächtigen nochmals gesehen zu haben. Kurz darauf konnte der 47-Jährige durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt angetroffen werden. Er gab an, Halter des Kleinkraftrads zu sein, besaß jedoch keine Fahrerlaubnis.

Nach Überprüfung beider Fahrzeuge konnten die Beamten übereinstimmende Kratzspuren am Sprinter feststellen. Das Kleinkraftrad wurde daraufhin sichergestellt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. Der Tatverdächtige gab zudem an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Anschließend wurde er auf das Polizeirevier gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens am geparkten Fahrzeug ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen den 47-Jährigen wird wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

