Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Mozartstraße;

Tatzeit: zwischen 14.07.2025, 17.00 Uhr, und 15.07.2025, 07.00 Uhr;

In eine Kindertagesstätte eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Borken an der Mozartstraße. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an zwei Türen der Turnhalle an der Rückseite des Gebäudes zu schaffen gemacht. Diese hielten dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ts)

