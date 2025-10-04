Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen durch Eierwurf - Zeugen gesucht

Hirschberg (ots)

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, wurden in der Brüder-Grimm-Straße und dem Astrid-Lindgren-Weg jeweils mehrere Eier an die Fassaden von mindestens zwei Häusern geworfen, wodurch Sachschäden in noch unbekannter Höhe entstanden. Möglicherweise steht eine Gruppe Jugendlicher, die in den frühen Morgenstunden in unmittelbarer Nähe zu den Häusern aufgefallen war, in Zusammenhang mit den Vorfällen. Ob es noch zu weiteren Vorfällen gekommen ist, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06203/10030, in Verbindung zu setzen.

