Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 2

Mannheim (ots)

Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell