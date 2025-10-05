Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer mit 1,2 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 04:41 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Rohrbacher Straße Fahrtrichtung Bismarckplatz ein E-Scooter Fahrer auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeugführer und unterzogen ihn schließlich einer Verkehrskontrolle.

Bereits beim Herantreten an den 21-jährigen Fahrer bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch sowie eine verwaschene, Aussprache.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier gebracht.

Gegen den 21- Jährigen wird nun aufgrund Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell