PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer mit 1,2 Promille gestoppt

Mannheim (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 04:41 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Rohrbacher Straße Fahrtrichtung Bismarckplatz ein E-Scooter Fahrer auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeugführer und unterzogen ihn schließlich einer Verkehrskontrolle.

Bereits beim Herantreten an den 21-jährigen Fahrer bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch sowie eine verwaschene, Aussprache.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier gebracht.

Gegen den 21- Jährigen wird nun aufgrund Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 22:01

    POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 2

    Mannheim (ots) - Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:40

    POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt; PM 1

    Mannheim (ots) - Derzeit kommt es in der Innenstadt von Mannheim zu einem größeren Polizeineinsatz. In diesem Zusammenhang finden größere Fahndungsmaßnahmen statt, weshalb es auch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren