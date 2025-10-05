Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis BAB5: Korrektur - Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Nachfolgend berichtigt das Polizeipräsidium Mannheim die Örtlichkeit einer bereits veröffentlichten Pressemitteilung. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6131274

Entgegen der in der Erstmeldung genannten BAB6 handelt es sich bei der betroffenen Autobahn um die BAB5. Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens hat sich bereits ein Rückstau gebildet. Ortskundige Fahrer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell