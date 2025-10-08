PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Belästigung durch Unbekannten - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Am 04.10.2025 gegen 17:45 Uhr fuhren eine 15- und 14-Jährige mit der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Bieblach-Ost. An der Haltestelle "Oststraße" stieg ein den Mädchen unbekannter, scheinbar alkoholisierter Mann in die Straßenbahn. Im weiteren Verlauf der Fahrt berührte der Unbekannte die beiden Geschädigten gegen deren Willen an den Schultern. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste der Unbekannte die 15-Jährige daraufhin und schrie die beiden in fremder Sprache an. Nach Aussagen der beiden Jugendlichen solle der Mann zuvor eine der Polizei bislang unbekannten Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der unbekannte Mann wurde durch die beiden Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 35-40 Jahre alt und 180cm groß, grau-braune Haare, Drei-Tage-Bart, keine Brille oder Tattoos, vermutlich ukrainisch oder russisch, hagere Statur mit Bierbauch, schwarze Hose, dunkelblaue Jacke, dunkler Rucksack. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatereignis oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können. Zudem sucht die Polizei die weitere geschädigte Frau, welche geschlagen wurde. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0258857/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

