Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen E-Scooter-Fahrer und Radfahrer - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Am Samstag (26.4.) ereignete sich um 10.30 Uhr ein Unfall auf dem Radweg an der Diemker Straße. Ein 9-Jähriger aus Spenge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bardüttingdorf. In Höhe der Einmündung zum Diemker Eck kam ihm ein bisher unbekannter E-Scooter-Fahrer entgegen. Der Radfahrer und der E-Scooter-Fahrer stießen zusammen, wodurch beide auf den Radweg prallten. Der E-Scooter-Fahrer erkundigte sich zunächst nach dem Jungen, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 9-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und wurde medizinisch versorgt. Der bisher unbekannte E-Scooter-Fahrer ist etwa 16 bis 17 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt schwarze Kleidung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet den am Unfall beteiligten E-Scooter-Fahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell