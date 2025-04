Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW kollidiert mit geparktem Fahrzeug - Mann aus Lage bei Unfall verletzt

(jd) In der vergangenen Nacht (29.4.) ereignete sich an der Elverdisser Straße gegen 2.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine Anwohnerin hörte einen lauten Knall und bemerkte dann an der Straße einen beschädigten VW - sie alarmierte umgehend die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den Fahrer. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang fuhr der 26-jährige Mann aus Lage mit seinem VW auf der Elverdisser Straße in Richtung Elverdissen, wo er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai, der einer 31-jährigen Frau aus Minden gehört, kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW, ehe er auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

