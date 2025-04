Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Zeuge hörte am Sonntag (27.4.), um 12.30 Uhr verdächtige Geräusche auf einem Schulhof an der Wiesestraße und sah daraufhin nach der Ursache. Auf dem Schulhof angekommen, sah er, dass an der angrenzenden Sporthalle mehrere Glasscheiben beschädigt waren. Zwei Jugendliche, die sich an der Tatörtlichkeit aufhielten, flüchteten bei Eintreffen des Zeugen sogleich Richtung Weddingufer. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Ob und inwieweit die vom Zeugen beobachteten Personen mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden männlichen Jugendlichen oder weitere Zeugen, die Angaben machen können, werden daher gebeten, unter 05221/8880 mit der Polizei Herford Kontakt aufzunehmen. Beide sind etwa 13 bis 15 Jahre alt. Eine Person ist etwa 160cm groß und trug schwarze Kleidung. Der andere Jugendliche ist etwa 180cm groß und trug eine graue Jeans sowie einen blauen Pullover. Der Sachschaden an der Sporthalle liegt bei rund 5.000 Euro.

