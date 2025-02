POL-MK: Zwölf Leichtverletzte nach mutmaßlichem Reizgas-Austritt

Lüdenscheid (ots) - Wer (um-)baut, der sollte auch auf Sicherheit setzen. Wie - das verrät die Polizei auch am 8. und 9. März 2025 auf der Baumesse in Lüdenscheid. Die Kriminalprävention der Polizei berät auf der Baumesse in Lüdenscheid. Im Fokus steht die Prävention vor Wohnungseinbrüchen. Die Baumesse, die am 8. und 9. März 2025 in der historischen Schützenhalle in Lüdenscheid jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre ...

