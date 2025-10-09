Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Mülltonnen durch Brandlegung

Gera (ots)

Gera. Am 08.10.2025 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Mülltonne in der Kurt-Keicher-Straße auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt. Das Feuer beschädigte noch zwei weitere Mülltonnen, sodass ein geschätzter Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Anschließend flüchtete dieser unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0262696/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell