POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dieb auf frischer Tat erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr konnte von einem aufmerksamen Zeugen ein Mann beobachtet werden, welcher sich an einer Laterne auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße zu schaffen machte. Durch die sofort verständigte Polizeistreife konnte der Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten mehrere Kupferkabel in seinem Rucksack sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt weiter, ob es sich bei den gefundenen Kabeln um Diebesgut handelt. Der 45-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.

