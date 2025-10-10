Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall mit tragischem Ausgang

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 09.10.2025 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein tragisches Ereignis, bei welchem ein 79-Jähriger verstarb. Als ein 45-jähriger Busfahrer eines Linienbusses die Franz-Mehring-Straße befuhr, sah er im Gegenverkehr einen Pkw-Fahrer, welcher sich augenscheinlich in einem medizinischen Notfall befand. Der Busfahrer stoppte seinen Bus und der 79-jährige Pkw-Fahrer wurde durch die Ersthelfer vor Ort umgehend reanimiert. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, in welchem er tragischerweise später auf natürliche Weise verstarb. Im Rahmen des Ereignisses rollte der Pkw gegen den Linienbus, sodass ein bisher nicht bezifferbarer Sachschaden entstand. (SR)

