FW-DO: Wohnungsbrand in Dortmund-Dorstfeld - Eine Person aus brennender Wohnung gerettet

In den Mittagsstunden wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Dorstfeld alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus war ein Feuer im ersten Obergeschoss ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung fest. Laut Angaben von Nachbarn befand sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung. Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet.

Die Einsatzkräfte konnten die Mieterin aus der Wohnung retten und dem Rettungsdienst übergeben. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Parallel zur Menschenrettung konnte der Brand im Küchenbereich schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen belüftete die Feuerwehr das Gebäude mit Hochleistungslüftern, um verbliebenen Rauch zu entfernen.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Dortmund war mit insgesamt 24 Einsatzkräften im Einsatz - darunter Einheiten der Feuerwachen 1 (Mitte), 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), der Einsatzführungsdienst sowie der Rettungsdienst.

