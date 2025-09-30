Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW überfährt Straßenlaterne und kommt an Hauswand zu stehen

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17:35 Uhr fuhr auf der Remigiusstraße im Ortskern von Mengede ein PKW gegen ein Wohnhaus und überfuhr zuvor eine Straßenlaterne.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Fahrerin und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes konnten die Frau gemeinsam ohne den Einsatz technischer Rettungsgeräte aus ihrem Auto befreien. Die Frau wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallursache hat vermutlich einen medizinischen Hintergrund. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Da nach den ersten Meldungen zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden zahlreiche weitere Einheiten alarmiert, die aber nicht eingesetzt werden mussten.

Aufgrund der beschädigten Laterne musste durch den Energieversorger vorübergehend der Strom im betroffenen Straßenzug abgestellt werden.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizei durchgeführt

