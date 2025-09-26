FW-DO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - zwei Verletzte durch Brandrauch

Feuerwehr Dortmund

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - zwei Verletzte durch Brandrauch

Dortmund

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Dortmund um 18:31 Uhr zu einem Kellerbrand in die Straße Hellenbank alarmiert. In einem Vierfamilienhaus war es nach einem Kurzschluss an einem Wäschetrockner zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Beim Eintreffen des alarmierten Löschzuges drang bereits dichter Rauch sowohl aus dem Kellertreppenraum im Eingangsbereich als auch aus einem Kellerfenster an der Gebäuderückseite. Auch der Treppenraum des Hauses war stark verraucht.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor, während ein weiterer Trupp das Treppenhaus kontrollierte, um eine Gefährdung von Bewohnern auszuschließen. Aufgrund der Lage wurde die Alarmstufe erhöht, sodass zusätzliche Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle nachrückten.

Der brennende Wäschetrockner konnte schließlich aus dem Keller ins Freie gebracht und dort endgültig gelöscht werden. Um das Gebäude rauchfrei zu bekommen, setzte die Feuerwehr mehrere Hochleistungslüfter ein.

Zwei Bewohner erlitten Verletzungen durch Rauchgase und wurden vom Notarzt vor Ort behandelt. Anschließend brachte der Rettungsdienst sie in Dortmunder Krankenhäuser. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten kontrollierte die Feuerwehr alle Wohnungen. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) , 5 (Marten) und der Freiwilligen Feuerwehr Persebeck (LZ17) sowie des Rettungsdienstes waren für eine Stunde an der Einsatzstelle.

