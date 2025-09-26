Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Drei verletze Personen durch Brandrauch

Dortmund (ots)

Ein Wohnungsbrand hat am Donnerstagnachmittag in der Wellinghoferstraße für einen Einsatz der Feuerwehr Dortmund gesorgt. Gegen 14:21 Uhr bemerkten Anwohner Rauch, der aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Sechsfamilienhauses drang, und wählten den Notruf.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schilderte ein Hausbewohner, dass sich noch zwei Personen in der betroffenen Wohnung aufhielten. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Aufgrund der Lage erhöhte der Einsatzleiter umgehend die Alarmstufe auf "Feuer 2 - Menschenleben in Gefahr".

Dank des schnellen Eingreifens konnten die beiden eingeschlossenen Personen aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Sie erlitten Rauchgasverletzungen und wurden an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Bewohnerin verletzte sich ebenfalls durch das Einatmen von Rauchgasen, als sie vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäudes durch den stark verrauchten Treppenraum verließ. Alle drei Patienten wurden noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in Dortmunder Krankenhäuser transportiert.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, kontrollierten die Einsatzkräfte sämtliche Wohnungen und setzten Hochleistungslüfter ein, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Währenddessen betreuten Feuerwehrkräfte die übrigen Bewohner, die später - mit Ausnahme der Brandwohnung - in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Durch das aufmerksame Handeln der Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert und ein größerer Personen- und Gebäudeschaden abgewendet werden.

Es waren 40 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 4 (Hörde), 1 (Mitte) und der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen (LZ13) vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell