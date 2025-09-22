Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerfeuer in Dortmund-Berghofen schnell unter Kontrolle

Dortmund (ots)

Am Sonntag Nachmittag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Blausielweg nach Dortmund-Berghofen alarmiert. Dort wurde Rauch aus dem Keller gemeldet, der sich auch schon im Hausflur ausgebreitet hatte. Sofort nach dem Eintreffen machte sich ein Atemschutztrupp der nahegelegenen Feuerwache 4 (Hörde) zur Brandbekämpfung in den Keller auf um die Ursache für den Brandrauch zu suchen. Zeitgleich kontrollierte ein weiterer Trupp das Treppenhaus nach möglichen Personen. Einige Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie begeben, während andere in ihren sicheren Wohnungen verblieben, da der Fluchtweg durch das Treppenhaus durch den Rauch nicht ohne Gefahr passierbar war. Von außen wurden sie dann über die Drehleiter an den Fenstern betreut. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Das Feuer im Untergeschoss, verursacht durch Elektrogeräte, konnte schnell gelöscht werden. Der entstandene Rauch im Keller und im Treppenhaus wurden im Anschluss noch mit Hochleistungslüftern entfernt. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die genaue Entstehungsursache wird nun von der Polizei ermittelt. Ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde), Feuerwache 3 (Neuasseln), dem Löschzug 13 der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren vor Ort.

