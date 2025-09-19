Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Dortmunder Innenstadt-Eine Person und zwei Katzen verletzt

Dortmund (ots)

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 16:45 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Kleppingstraße alarmiert.

Bereits zehn Minuten nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte die Rückmeldung: In einer Wohnung im dritten Obergeschoss brannte es, aus einem Fenster drang dichter Rauch.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz über den Treppenraum in die betroffene Wohnung vor und konnte den Brandherd schnell lokalisieren und löschen. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Person in der Wohnung. Dennoch wurden insgesamt 14 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Besondere Aufmerksamkeit galt auch den beiden Katzen der betroffenen Wohnung. Die Tiere wurden durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und erhielten anschließend vom Rettungsdienst Sauerstoff. Nach einem kurzen Schockmoment erholten sich die Vierbeiner rasch und machten wieder einen lebhaften Eindruck.

Sie wurden im Anschluss mit dem Tiertransporter der Feuerwehr Dortmund in eine nahe gelegene Tierarztpraxis gebracht. Die Feuerwehr Dortmund war mit zwei Löschzügen sowie Kräften des Rettungsdienstes im Einsatz.

