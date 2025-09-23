FW-DO: Dorstfelder Allee wegen Verkehrsunfall zeitweise gesperrt
Dortmund (ots)
Heute Morgen um 7:25 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall auf der Dorstfelder Allee in Höhe der Höfkerstraße gerufen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei kam der PKW auf dem schmalen Grünstreifen zu stehen und ragte mit dem Heck in den Gegenverkehr. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr schonend befreit werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des LKW, ein Betonmischer, wurde nicht verletzt.
Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die spätere Unfallursachenermittlung der Polizei blieb die Dorstfelder Allee zeitweise ganz gesperrt. Die Polizei richtete eine spontane Umleitung ein.
Es waren insgesamt 35 Kräfte von den Feuerwachen 1 (Mitte) und 5 (Marten) sowie des Rettungsdienstes vor Ort.
