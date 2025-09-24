Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Ladenlokal an der Bornstraße

Dortmund (ots)

Gegen 5:40 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund über den Notruf 112 über eine Rauchentwicklung aus einem Haus an der Bornstraße informiert. Umgehend entsendete die Leitstelle zwei Löschzüge zu der Adresse.

Die eintreffenden Kräfte konnten direkt eine Rauchentwicklung in einem Ladenlokal erkennen. Sie verschafften sich zugriff zu den Räumlichkeiten und konnten den Brand in einem Regal schnell löschen.

Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden kontrolliert. Dazu wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Es wurden aber keine Personen angetroffen.

Um das Ladenlokal stromlos zu schalten, mussten im Keller einige Türen aufgebrochen werden.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Es waren 36 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell