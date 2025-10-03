Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Nächtlicher Wohnungsbrand in Dortmund Kurl

Dortmund (ots)

Am 02.10.2025 wurde die Feuerwehr Dortmund um 23:45 Uhr in den Ortsteil Kurl zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machten sich 2 Bewohner am Fenster des 1.Obergeschosses bemerkbar. In der Wohnung unter ihnen war es zu einem Brand gekommen. Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich eingeleitet, parallel wurden die Personen in einem sicheren Bereich betreut, bis sie gefahrlos mit Fluchthauben durch Einsatzkräfte ins Freie geleitet werden konnten. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht und konnten unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben.

Das Gebäude wurde im Anschluss durch die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern belüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Um 02:35 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Die Feuerwehr Dortmund war mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort. Darunter der Einsatzführungsdienst von der Feuerwache 1 (Mitte), die Feuerwache 6 (Scharnhorst), die Feuerwache 3 (Neuasseln), die Feuerwache 2 (Eving), der Löschzug 26 (Lanstrop) der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

