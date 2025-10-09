PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Brand in Mehrfamilienhaus - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Greiz. Wie die Landespolizeiinspektion Gera am heutigen Tag (09.10.2025) berichtete, kam es in der Grünrathstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei welchem mehrere Personen evakuiert werden mussten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen schwerer Brandstiftung und bittet nun Zeugen, welche Bild- oder Videomaterial zur Verfügung haben, dieses unter nachfolgendem Link hochzuladen und der Polizei somit für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen:

https://th.hinweisportal.de/~portal/de/select

Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich für Ihre Mithilfe. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (Bezugsnummer: 0262735/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

