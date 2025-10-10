PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb erbeutet Goldschmuck

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 09.10.2025 gegen 14:00 Uhr sah ein 44-jähriger wie eine ihm unbekannte männliche Person auf seinem Grundstück herumlief. Als er ihn ansprach antwortete dieser in einer ausländischen Sprache und verließ das Grundstück. Der 44-jährige konnte nur erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota Yaris handelte der Farbe dunkelgrau mit der Länderkennung H für Ungarn. Den Mann beschrieb er als ca. 50-jährigen, 170 cm groß, dunkle schwarze Haare mit dunkler gebräunter Hautfarbe und schlank. Als der 44-jährige ins Haus ging bemerkte er, dass der Unbekannte im Haus gewesen ist und Schubladen durchwühlt hatte. Dem Hausbesitzer wurden Goldschmuckstücke im Wert eines mittleren 4-stelligen Betrages entwendet. Eine sofortige Fahndung aller angrenzenden Gemeinden blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Die Polizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder über Videoaufzeichnungen von Sicherheitskameras verfügen sich bei der Polizei Greiz unter 036616210 mit der Bezugsnummer 0263513/2025 zu melden. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:56

    LPI-G: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.10.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen eines Drogenvortestes wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und wurde zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:56

    LPI-G: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall mit tragischem Ausgang

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.10.2025 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein tragisches Ereignis, bei welchem ein 79-Jähriger verstarb. Als ein 45-jähriger Busfahrer eines Linienbusses die Franz-Mehring-Straße befuhr, sah er im Gegenverkehr einen Pkw-Fahrer, welcher sich augenscheinlich in einem medizinischen Notfall befand. Der Busfahrer stoppte seinen Bus und der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:38

    LPI-G: Brand in Mehrfamilienhaus - die Polizei bittet um Mithilfe

    Greiz (ots) - Greiz. Wie die Landespolizeiinspektion Gera am heutigen Tag (09.10.2025) berichtete, kam es in der Grünrathstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei welchem mehrere Personen evakuiert werden mussten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen schwerer Brandstiftung und bittet nun Zeugen, welche Bild- oder Videomaterial zur Verfügung haben, dieses unter nachfolgendem Link hochzuladen und der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren