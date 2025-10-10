Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb erbeutet Goldschmuck

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 09.10.2025 gegen 14:00 Uhr sah ein 44-jähriger wie eine ihm unbekannte männliche Person auf seinem Grundstück herumlief. Als er ihn ansprach antwortete dieser in einer ausländischen Sprache und verließ das Grundstück. Der 44-jährige konnte nur erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota Yaris handelte der Farbe dunkelgrau mit der Länderkennung H für Ungarn. Den Mann beschrieb er als ca. 50-jährigen, 170 cm groß, dunkle schwarze Haare mit dunkler gebräunter Hautfarbe und schlank. Als der 44-jährige ins Haus ging bemerkte er, dass der Unbekannte im Haus gewesen ist und Schubladen durchwühlt hatte. Dem Hausbesitzer wurden Goldschmuckstücke im Wert eines mittleren 4-stelligen Betrages entwendet. Eine sofortige Fahndung aller angrenzenden Gemeinden blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Die Polizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder über Videoaufzeichnungen von Sicherheitskameras verfügen sich bei der Polizei Greiz unter 036616210 mit der Bezugsnummer 0263513/2025 zu melden. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell