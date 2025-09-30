Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-jähriges Mädchen nach Unfall in Seelze verstorben

Hannover (ots)

Am Montag, 15.09.2025, wurde eine 13-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Seelze durch einen Pkw erfasst und dadurch lebensgefährlich verletzt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6118488)

Am 29.09.2025 erlag sie trotz ärztlicher Behandlung ihren Verletzungen. /pk

