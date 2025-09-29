PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Limmer: rotes Wohnmobil entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 28.09.2025, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 29.09.2025, 09:15 Uhr, ein geparktes Wohnmobil im hannoverschen Stadtteil Limmer gestohlen. Das Fahrzeug stand an der Ecke Große Straße / Wunstorfer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen und veröffentlicht Fotos des Wohnmobils.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten Unbekannte im genannten Zeitraum das am Straßenrand abgestellte Wohnmobil einer 52-jährigen Hannoveranerin. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen auffallend roten Citröen Jumper bzw. Pössl Summit 600 Plus.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Große Straße / Wunstorfer Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, fas

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

