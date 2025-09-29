Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorradfahrer bei Unfall auf der Bundesstraße (B) 3 lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag, 28.09.2025, auf der B3 zwischen Hemmingen-Westerfeld und dem Oberricklinger Tor lebensgefährlich verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 31-Jährige Hannoveraner mit seiner Yamaha gegen 15:40 Uhr auf der B3 in Richtung Hannover. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad geriet in den angrenzenden Grünbereich und überschlug sich dort mehrfach. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen blieb die B3 bis etwa 19:00 Uhr gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

