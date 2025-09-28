Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hainholz: Zusammenstoß zwischen Lkw und Stadtbahn - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer ist am Freitagmittag, 26.09.2025, in Hannover-Hainholz mit einer Stadtbahn kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Auch die 22-jährige Stadtbahnfahrerin sowie ein 66 Jahre alter Fahrgast wurden leicht verletzt. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 67-jährige Fahrer eines Lkw gegen 13:00 Uhr die Schulenburger Landstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Vinnhorster Weg wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer parallel in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn, die von einer 22-jährigen Fahrerin gesteuert wurde.

Durch die Kollision wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Stadtbahnfahrerin und ein 66-jähriger Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der Lkw-Fahrer in die Kreuzung, obwohl die für ihn geltende Ampel rot war.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, darunter auch insbesondere Fahrgäste der verunfallten Stadtbahn.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Schaltung der Lichtzeichenanlage machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms

