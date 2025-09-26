Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 87-Jährigen ist am Donnerstag, 25.09.2025, ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer in Pattensen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 15:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Göttinger Straße und der Schöneberger Straße. Ein 87 Jahre alter Mann aus Pattensen war mit seinem VW Polo auf der Schönefelder Straße in Richtung Göttinger Straße unterwegs. Auf der Göttinger Straße fuhr ein 76-Jähriger aus Hemmingen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bundesstraße (B) 3. An der Kreuzung der Göttinger Straße und der Schöneberger Straße beabsichtigte der Autofahrer nach rechts abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der auf der Radfahrerfurt der Göttinger Straße fahrende und bevorrechtigten Radfahrer ins Schlingern. Der 76-Jährige stürzte auf die Straße und wurde vom Auto überrollt. Er wurde lebensgefährlich verletzt und war zwischenzeitlich nicht ansprechbar. Ersthelfende eilten heran und konnten den Pkw mit einem Wagenheber anheben, bevor der Verletzte von einem Rettungswagen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Autofahrer und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ram

