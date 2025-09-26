PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 87-Jährigen ist am Donnerstag, 25.09.2025, ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer in Pattensen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 15:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Göttinger Straße und der Schöneberger Straße. Ein 87 Jahre alter Mann aus Pattensen war mit seinem VW Polo auf der Schönefelder Straße in Richtung Göttinger Straße unterwegs. Auf der Göttinger Straße fuhr ein 76-Jähriger aus Hemmingen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bundesstraße (B) 3. An der Kreuzung der Göttinger Straße und der Schöneberger Straße beabsichtigte der Autofahrer nach rechts abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der auf der Radfahrerfurt der Göttinger Straße fahrende und bevorrechtigten Radfahrer ins Schlingern. Der 76-Jährige stürzte auf die Straße und wurde vom Auto überrollt. Er wurde lebensgefährlich verletzt und war zwischenzeitlich nicht ansprechbar. Ersthelfende eilten heran und konnten den Pkw mit einem Wagenheber anheben, bevor der Verletzte von einem Rettungswagen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Autofahrer und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:27

    POL-H: Polizeidirektion Hannover zieht Bilanz zur Aktionswoche "Sicherheit im Radverkehr"

    Hannover (ots) - In den vergangenen sieben Tagen hat die Polizeidirektion Hannover durch zielgerichtete Kontrollen die Sicherheit im Radverkehr erhöht. Auch andere Verkehrteilnehmende wurden kontrolliert. Zudem führte die Polizei mehrere Präventionsveranstaltungen durch. Im Verlauf der Aktionswoche kontrollierten Einsatzkräfte 683 Rad- und Pedelecfahrende. Dabei ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 17:54

    POL-H: Nachtragsmeldung: 83-jährige Vermisste angetroffen

    Hannover (ots) - Seit dem 19.09.2025 hat die Polizeiinspektion Garbsen nach einer 83-Jährigen gesucht, die nach einem Arztbesuch verschwunden war. Dazu wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6122855). Am frühen Montagabend, 22.09.2025, fanden Einsatzkräfte die Seniorin nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Die Polizei bedankt sich für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren