Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer zwingt Linienbus zu einer Vollbremsung - Fahrgäste leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, hat ein unbekannter E-Scooter-Fahrer durch ein riskantes Fahrmanöver einen Linienbus zu einer Vollbremsung gezwungen. Infolgedessen stürzten drei Fahrgäste, zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 57-jährige Fahrer eines Linienbusses (Linie 200) gegen 10:55 Uhr vom Lister Platz kommend in Richtung Niedersachsenring unterwegs. Er wollte fahrplangemäß nach links in die Kollenrodtstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Radweg der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in Richtung Lister Platz. Als der Bus in den Einmündungsbereich einfuhr, überfuhr der E-Scooter-Fahrer diesen trotz roter Ampel. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Busfahrer eine Vollbremsung durch. Dabei stürzten zwei Frauen im Alter von 38 und 83 Jahren sowie ein 79-jähriger Mann aus Hannover im Bus. Die beiden Frauen wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich. Der Senior blieb unverletzt.

Zeugen, die Angaben zum E-Scooter-Fahrer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / nash, ram

