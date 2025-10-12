PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schranktür auf - Handschellen zu

Gera (ots)

Am Samstagmittag suchten Beamte der Geraer Polizei die Wohnung einer 35-Jährigen Dame im Stadtteil Zwötzen auf, da gegen ihren 33-jährigen Lebensgefährten ein Haftbefehl vorlag. Es dauerte eine Weile bis den Ordnungshütern Einlass gewährt wurde. Zunächst konnte nur die Wohnungsinhaberin angetroffen werden. Jedoch blieben die Polizisten hartnäckig und schauten sich in der Wohnung um. Wie sich herausstellte, hatten sie den richtigen Riecher. Der Gesuchte versteckte sich vergebens in einem Schrank. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (PS)

