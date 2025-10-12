Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebührliches Verhalten führt zu Führerscheinverlust

Gera (ots)

Ein Spielplatz im Bereich Am Galgenberg in Gera wurde am späten Samstagabend Schauplatz einer Auseinandersetzung. Einem 49-Jährigen missfiel, dass zwei junge Frauen seine spielenden Kinder ansprachen. Daraufhin bedrohte und beleidigte der Herr die beiden Damen. Ein bis dato unbekannter Mann kam dazu und griff den Aggressor körperlich an, welcher dabei leicht verletzt wurde. Im Anschluss wählten mehrere Beteiligte den Notruf. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde den eingesetzten Beamten bekannt, dass der Unbekannte sich vom Tatort entfernt und der Angegriffene seine Kinder mit seinem Auto nach Hause gefahren hatte. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde durch die Frauen bei dem Kontrahent Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Mann konnte zuhause angetroffen werden. Der geäußerte Verdacht sollte sich bestätigten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 1,2 Promille. Nach einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Führerscheins, konnte der Herr mit mehreren Anzeigen im Gepäck wieder nach Hause. (PS)

