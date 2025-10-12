Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Freitag auf Samstag den 11.10.2025 erhielt die Polizeiinspektion Greiz gegen 02:05 Uhr eine Mitteilung, dass vermutlich eine männliche Person versucht in die Imbiss Gebäude in der Bruno-Bergner-Straße einzubrechen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung konnte zum Ergreifen des Täters im unmittelbaren Umfeld führen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 18-jährigen polizeilich bekannten Intensivtäter aus Greiz, welcher in der Vergangenheit bereits öfters mit ähnlich gelagerten Sachverhalten in Erscheinung trat. Zu diesem Zeitpunkt versuchte der Täter in die Imbissgebäude, sowie in ein weiteres Geschäft in der Brückenstraße in Greiz einzudringen, indem dieser mittels Hebelwerkzeug versuchte Türen und Fenster aufzuhebeln. Weiterhin beschmierte dieser die Gebäude an diversen Stellen mittels Graffitis. Im Rahmen der Durchsuchung des Beschuldigten konnten bei diesem diverse Einbruchswerkzeuge, jedoch kein Beutegut aufgefunden werden. In der weiteren Folge stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Da der Beschuldigte bereits am Vorabend polizeilich in Erscheinung trat wurde dieser zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurden in der Folge durch die Polizeiinspektion Greiz ein Ermittlungsverfahren bezüglich des begangen Besonders schweren Fall des Diebstahls und der Sachbeschädigungen eingeleitet. <MS>

