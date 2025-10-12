Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Eierwurf in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am frühen Samstagmorgen, den 11.10.2025 gegen 03:15 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann, welcher sich zur Tatzeit fußläufig in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes auf dem Heimweg befand durch einen unbekannten Täter aus einem Auto heraus mit Eiern beworfen. Der Geschädigte konnte das Fahrzeug als einen älteren VW-Golf beschreiben. Den hinteren Beifahrer, welcher das rohe Ei auf den Geschädigten warf, konnte dieser jedoch nicht beschreiben. Durch den gezielten Wurf wurde der Mann leicht verletzt und dessen Kleidung beschmutzt. Da die Polizeiinspektion Greiz den Beschuldigten der begangen gefährlichen Körperverletzung noch nicht ermitteln konnte, bittet diese um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0264809/2025, unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

