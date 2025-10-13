Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Personengruppe niedergeschlagen und Fanschal geraubt

Gera (ots)

Gera. Etwa 15 bis 20 vermummte Personen sollen am Sonntagabend (12.10.2025) gegen 18:35 Uhr am Clubhaus eines ortsansässigen Fußballvereins in der Heinrichstraße aufgetaucht sein und haben dort zunächst versucht einen 36-Jährigen in dessen Fahrzeug anzuhalten. Der konnte zwar davonfahren, erhielt dabei jedoch mehrere Schläge auf die Motorhaube, die dadurch Schaden nahm. Danach habe sich die Aufmerksamkeit der Personengruppe auf einen 38-Jährigen gerichtet, der mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht und dem sodann sein Fanschal entwendet wurde. Er wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei suchte den Innenstadtbereich nach der Personengruppe ab, blieb allerdings erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und Raubes wurde eingeleitet. Zeugen, die zur beschriebenen Zeit eine derartige Personengruppe bemerkt, oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Gera unter 0365 8234-1465 in Verbindung zu setzen. (DL)

