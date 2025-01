Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Bonnenbroich-Geneicken: 63-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Kreuzung Schlossstraße/ Scheulenstraße in Bonnenbroich-Geneicken ist es am Montag, 27. Januar, gegen 23.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem grauen Skoda Fabia die Scheulenstraße in Richtung Geneickener Straße. Auf Höhe der Kreuzung kam von links eine 44-jährige Autofahrerin mit einem 47-jährigen Beifahrer in einem weißen BMW X1 angefahren. In der Mitte des Kreuzungsbereichs kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos.

Ein Rettungswagenteam brachte den 63-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 47-jährige Beifahrer wurde in einem zweiten Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 44-jährige Fahrerin blieb unverletzt. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell