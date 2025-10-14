LPI-G: 17-jähriger Kradfahrer verletzt

Greiz (ots) - Greiz. Am 13.10.2025 gegen 13:30 Uhr hat die Polizei Greiz die Info bekommen, dass ein bekannter Ladendieb mit Hausverbot gerade wieder den Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße ohne zu bezahlen verlassen hat. Schnell waren die Kollegen vor Ort und konnten den 36-jährigen Deutschen zu Fuß in der Nähe feststellen. Der räumte gleich ein, eine Getränkedose geklaut zu haben. Bei seiner Durchsuchung ...

