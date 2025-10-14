LPI-G: 17-jähriger Kradfahrer verletzt
Greiz (ots)
Seelingstädt. In den frühen Morgenstunden des 13.10.2025 um 05:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer die L1294 von Blankenhain kommend nach Seelingstädt. An der Kreuzung Gewerbegebiet Morgensonne kam der 17-jährige bei regennasser Fahrbahn zu Fall. Der Fahrer verletzte sich dabei, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste und am Krad entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. (BF)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell