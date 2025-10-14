Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der B7

Altenburg (ots)

Nobitz. Ein 91-Jähriger befuhr am Montagmorgen (13.10.2025) mit seinem Ford die Bundesstraße 7 zwischen Burkersdorf und Altenburg. In gleicher Fahrtrichtung war eine 38-jährige Mitarbeiterin der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft gerade mit einem Daimler Unimog bei der Grasmahd. Der Senior setzte zunächst zum Überholen an, scherte jedoch aus noch unbekannter Ursache wieder ein und kollidierte mit dem LKW. Dabei verletzte er sich leicht und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die LKW-Führerin blieb glücklicherweise unverletzt. Den entstanden Sachschaden an LKW und PKW schätzt die Polizei auf einen hohen vierstelligen Betrag. (DL)

