Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachbarfenster mit Luftgewehr beschossen

Gera (ots)

Gera. Ein 17-jähriger Deutscher hat am 13.10.2025 ab 17:45 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in der Schossbachstraße gesorgt, da er mit einem Gewehr auf die Fenster eines 66-jährigen Nachbarn (deutsch) geschossen und diese beschädigte hatte. Schutzpolizei und Einsatzunterstützung rückten mit hohem Kräfteaufgebot an und umstellte das Wohnhaus des 17-Jährigen. Bei den beschossenen Fenstern war jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung durch Stahlkugeln beschädigt worden. Der 17-Jährige konnte von der Polizei besprochen werden und ließ die Beamten ins Haus. Dort wurde ein Luftgewehr als vermutliches Tatmittel fest- und sichergestellt. Nach der Anzeigenaufnahme gegen den Jugendlichen wurde dieser in die Obhut seiner Großmutter übergeben. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

