LPI-G: Nachbarfenster mit Luftgewehr beschossen
Gera (ots)
Gera. Ein 17-jähriger Deutscher hat am 13.10.2025 ab 17:45 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in der Schossbachstraße gesorgt, da er mit einem Gewehr auf die Fenster eines 66-jährigen Nachbarn (deutsch) geschossen und diese beschädigte hatte. Schutzpolizei und Einsatzunterstützung rückten mit hohem Kräfteaufgebot an und umstellte das Wohnhaus des 17-Jährigen. Bei den beschossenen Fenstern war jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung durch Stahlkugeln beschädigt worden. Der 17-Jährige konnte von der Polizei besprochen werden und ließ die Beamten ins Haus. Dort wurde ein Luftgewehr als vermutliches Tatmittel fest- und sichergestellt. Nach der Anzeigenaufnahme gegen den Jugendlichen wurde dieser in die Obhut seiner Großmutter übergeben. (DL)
