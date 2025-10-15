Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Balkonbrand im Maienweg

Gera (ots)

Gera. Wohl die Hitzeentwicklung einer angelassenen Lampe verschmorte am 14.10.2025 gegen 12 Uhr ein Kissen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Maienweg. Das bemerkte die 66-jährige Wohnungsinhaberin und brachte es kurzerhand auf den Balkon, wo es jedoch Feuer fing und Teile der Hausfassade, des Fensters und des Balkons Schaden nahmen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen und Schlimmeres verhindern. Die Wohnungsinhaberin blieb glücklicherweise unverletzt. Andere Anwohner kamen nicht zu Schaden. Ein Vertreter der betroffenen Wohnungsgenossenschaft schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (DL)

